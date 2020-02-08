Более 400 компаний сообщили о негативном влиянии коронавируса на прибыль

421 компания в отчетах о доходах за первый квартал 2019 года указала, что быстро распространяющийся коронавирус в Китае может негативно повлиять на финансовые результаты. Об этом говорится в системе компании Amenity Analytics, которая отслеживает влияние коронавируса.

Из этого числа 394 компании базируются в США. В общей сложности вирус был упомянут более 2 тыс. раз. Больше всех о негативном влиянии заявляли корпорация Yum China (управляет KFC, Pizza Hut и Taco Bell, Louis Vuitton Moët Hennessy, Apple, Nike, Starbucks, McDonald's и т.д.), пишет РБК.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф допустил влияние коронавируса на российскую и мировую экономику.