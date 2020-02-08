Минздрав: 70 тыс. человек в год умирают из-за врачебных ошибок

В России ежегодно умирают около 70 тыс. человек из-за ошибок и непрофессионализма врачей.



«Мы теряем — я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду — но это фактически, на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год», — заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что от использования лидокаина в год погибает не менее 25 человек, от неправильного использования медицинских каталок — 1-2 человека, пишет «Интерфакс».

СМИ ранее сообщали, как на одном из форумов мужчина рассказал, что якобы убил более десяти пациентов, отключая аппарат ИВЛ, и ему «доставляет [удовольствие] причинять умирающим людишкам мучения». Также он приложил фотографию своего рабочего костюма с частью бейджа, на котором была видна надпись «Сергей Владимирович, медицинский брат — анестезист». Пользователи выяснили, что это Сергей Вольф и он работает в Кировском областном госпитале для ветеранов войн, что подтвердили и в Минздраве региона.

В итоге Вольфа проверили на детекторе лжи, и все обвинения были опровергнуты.