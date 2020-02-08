Появился видеорепортаж с места крушения вертолета под Казанью, где погиб Айрат Хайруллин

МЧС по РТ опубликовало видеорепортаж с места крушения вертолета, где вчера погиб депутат Айрат Хайруллин.

Спасатели отправились на место в 17.40 на судне на воздушной подушке. Возглавил отряд начальник Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона. Они прибыли на место в 18.30, где обнаружили двоих пострадавших и одного погибшего. Пострадавшие были эвакуированы на берег и переданы работникам медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Они находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в 6 км юго-восточнее Лаишево. Вертолет следовал по маршруту из н.п. Левашево Алексеевского района в н.п. Матюшино Лаишевского района. Погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

