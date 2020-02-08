Сегодня в Татарстане похолодает до -20 градусов
В субботу, 8 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица.
Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Утром температура воздуха утром составит до -20°С, днем — от -10°С до -15°С. В Казани возможно от -13°С до -15°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -11°С до -15°С.Общество Татарстан
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