Новости общества

07:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане похолодает до -20 градусов

06:34, 08.02.2020
Сегодня в Татарстане похолодает до -20 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 8 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Утром температура воздуха утром составит до -20°С, днем — от -10°С до -15°С. В Казани возможно от -13°С до -15°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -11°С до -15°С.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров