В Альметьевске задержана группа вымогателей денег у иностранцев

Фото: скриншот видео МВД по РТ

Совместную операцию в Татарстане провели сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. В Альметьевске они задержали двух уроженцев Средней Азии, которые занимались вымогательством средств у иностранных бизнесменов и организацией незаконной миграции.



Лидером группы в МВД считают 42-летнего уроженца Таджикистана, который пользовался авторитетом среди иностранных мигрантов, его подручными — двух парней 24 и 27 лет.

Потерпевшим от их действий признан 34-летний иностранец, проживающий в Альметьевске. В феврале 2019 года у него потребовали 74 тысяч рублей, затем стали угрожать физической расправой над ним и членами его семьи, но не добившись своего, отобрали машину «Дэу».

При обысках у задержанных изъяли документы для постановки иностранных граждан на миграционный учет и крупную сумму.

Суд арестовал организатора и одного из участников группы, их приятель депортирован из России еще до подачи потерпевшими заявлений в полицию.