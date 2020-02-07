Ак Барс Банк подвел цифровые итоги 2019 года

Фото: Пресс-служба ПАО «АК БАРС» Банк

5 февраля Ак Барс Банк провел традиционное Big Demo. Впервые в подведении итогов цифровизации банка за минувший год принял участие министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«В 2019 году мы достигли значительных результатов в цифровом развитии всех бизнес-направлений. Сфокусировались на трансформации и совершенствовании банковских сервисов. Один из драйверов экономики — взаимодействие между банком, его клиентами и государством. Мы все — одна большая команда, которая работает во благо экономического развития Республики Татарстан», — отметил в начале встречи Председатель Правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев. Он также добавил, что Big Demo — традиционная для банка практика презентации технологических достижений, которая помогает наглядно продемонстрировать успехи и определить новые направления развития.

На Big Demo команды Центра цифрового и технологического развития «Ак Барс Цифровые Технологии» представили флагманские финтех-продукты. Первыми презентовали итоги развития мобильного и интернет-банка «Ак Барс Онлайн 3.0" (14+). В конце 2019 года приложение попало в тройку лидеров рейтинга российских мобильных банков от аналитического агентства Markswebb. Веб-версия «Ак Барс Онлайн 3.0" также вошла в число лидеров рейтинга и заняла второе место в рейтинге сайтов. В приложение внедрена Система быстрых платежей и сервис для самозанятых.

Были представлены результаты развития платформы дополненного интеллекта Aimee в банке, за счет которого операторы контакт-центра оказывают более качественный сервис в современных каналах. Отдельно команды продемонстрировали партнерство банка и портала госуслуг РТ. Благодаря внедрению на сайте госуслуг РТ чат-бота Aimee снизилась нагрузка на операторов кол-центра и увеличилось количество обрабатываемых запросов. Сегодня более 30% сообщений отравляются с помощью чат-платформы, и около половины из них — без участия человека. Платформа Aimee тестируется на портале Многофункционального центра Татарстана.

Команда представила итоги запуска виртуальных карт «Мир» на портале госуслуг РТ, которая доступна для всех категорий клиентов. Также в рамках социально значимых продуктов банк представил разработанную совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ льготную карту «Мир» для зачисления средств на покупку лекарств в сети «Таттехмедфарм».

Звание одного из лучших банков для малого бизнеса по версии Markswebb завоевало мобильное решение дистанционного банковского обслуживания «Ак Барс Бизнес Драйв» (14+). Система обеспечивает полную безопасность пользователя, помогает клиентам вести ВЭД, оповещает о возможном риске блокировки расчетного счета.

Команда роботизации продемонстрировала итоги внедрения RPA-технологий в виде повышения производительности рутинных процессов банковского бэк-офиса в кратное число раз.

Среди результатов 2019 года отмечена собственная экосистема биометрических решений Face2Action. Прототип системы распознавания лиц для оплаты товаров и услуг Ак Барс Банк представил первым в России. На основе технологии банк запустил ряд проектов — пропускную систему Face2Pass, систему видеовалидации Face2Pay и систему лояльности Face2Loyalty. Не только программная, но и аппаратная часть разрабатывается и производится на территории Татарстана.

В финале встречи Айрат Хайруллин подчеркнул, что основной драйвер инноваций в современном мире — качественное взаимодействие государства и бизнеса, а также новое качество принятия решений, основанное на данных. Министр выразил надежду на более тесное сотрудничество с банками в запуске новых прогрессивных инициатив, улучшающих жизнь людей.

«Самое главное конкурентное преимущество — наши коммуникации. Взаимодействуя, мы движемся вперед гораздо быстрее», — уверен министр цифровизации Татарстана.

ПАО «АК БАРС» Банк

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