В Казани для гостей музея заиграет отреставрированный рояль Федора Шаляпина
В Казани презентуют отреставрированный рояль Федора Шаляпина. Мероприятие состоится 13 февраля в музее Горького и Шаляпина.
Рояль попал в Национальный музей РТ по настоянию первой жены Шаляпина Иолы Торнаги. Инструмент передала дочь баса — Ирина Федоровна Шаляпина.
Сообщается, что деньги на реставрацию музыкального инструмента середины XIX века были выделены властями РТ. После реставрации гости музея смогут насладиться его звучанием. Для посетителей музея выступит Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой, передает «Татар-информ»,
Ранее «Реальное время» рассказывало об истории кропотливого собирания шаляпинской коллекции НКЦ «Казань».
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