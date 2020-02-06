Слуцкий о победе над «Войводиной»: «Счет крупный, но качество игры было очень среднее»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу в контрольном матче против «Войводины» (3:0).

— Был сильный ветер, а ветер — это самое худшее, что может быть для игры в футбол. Поэтому не все получалось. Плюс у нас Зуев играл на позиции левого защитника, первую игру проводил Абильдгор в опорной зоне, который только пару дней в команде, несколько футболистов вернулись после «длинных» травм, например Игнатьев. Поэтому, наверно, ждать сверхвысокого качества было тяжело. Какими-то эпизодами что-то получалось, что-то понравилось, какими-то эпизодами что-то не понравилось. Счет обманчив, потому что у нас, особенно на первом сборе, были игры высокие по качеству, но там преимущество в счете не отражало преимущества на поле. А сегодня счет крупный, но на самом деле качество игры было очень среднее.

— Чередуя вратарей, вы им даете игровую практику или пока не определились с первым номером?

— Мы определились, просто неправильно, когда на сборах все матчи играет один вратарь. Следующую игру будет играть Дюпин, а на последнем сборе мы распределим функции между вратарями. Пока задача такая, чтобы два вратаря (между тремя трудно распределить практику) получали игровое время, — заявил Слуцкий.