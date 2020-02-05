Туомас Саммелвуо: «В Казани проиграли по всем главным компонентам игры»

Главный тренер питерского «Зенита» Туомас Саммелвуо поделился мнением о поражении от «Зенита-Казань» (0:3).

— Начали неплохо, потом проиграли в самых главных компонентах — подаче и приеме. Хочется, чтобы игроки были больше уверены в себе. Нужно уметь играть такие игры, которые идут сложно.

— Сегодняшняя игра получилась похожей на декабрьский финал Кубка России.

— Практически одинаковой. Там мы неплохо играли в блоке и защите, но тоже проиграли 0:3. Когда съема нет, складывается ощущение, что не было борьбы, но это тоже неправда. Нет приема, нет съема — нет и игры, это знаем прекрасно.

— Когда «летит» подача соперника, наверное, тоже психологически тяжело?

— Это волейбол, мы это знаем. Казань показала это и в прошлом матче с «Белогорьем». Это не стало сюрпризом, все об этом знают. Но мы не справились.

— После игры в Москве вы говорили, что не слишком довольны тем, что ваши игроки что-то выговаривали друг другу по ходу матча. После поражения в Нижнем Новгороде, каким был психологический фон в команде?

— Я не говорю никогда, доволен или нет. Потому что это не к месту. Я не буду судить игроков, я с ними, и нам вместе надо играть лучше. Мы хорошая команда при глубокой защите, мы это знаем. Хороши на блоке, но съем надо усилить. Что касается игры в Нижнем Новгороде, то все понимают, что такое не должно повторяться. Но мы не можем поменять то, что было вчера, — передает слова Саммелвуо корреспондент «Реального времени».