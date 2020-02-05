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УНИКС во второй раз в сезоне обыграл литовский «Ритас»

21:39, 05.02.2020
УНИКС во второй раз в сезоне обыграл литовский «Ритас»
Фото: eurocupbasketball.com

УНИКС в домашнем матче второго группового этапа Кубка Европы обыграл литовский «Ритас» (82:69).

Самым результативным в составе казанцев стал Джамар Смит, набравший 24 очка.

Напомним, первая встреча этих команд также завершилась победой УНИКСа (91:86). После пяти туров в группе G казанцы имеют в своем активе три победы при двух поражениях.

УНИКС (Россия) — Ритас (Литва) — 82:69 (18:17, 24:21, 15:12, 25:19).

СпортБаскетбол Татарстан
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