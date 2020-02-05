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«Яндекс» восстановил работу своих сервисов

19:14, 05.02.2020
«Яндекс» восстановил работу своих сервисов
Фото: realnoevremya.ru

Компания «Яндекс» устранила сбои в работе собственных сервисов, сейчас они работают в штатном режиме.

«Приносим извинения пользователям за временные неудобства», — сообщили в пресс-службе «Яндекса» (цитата по ТАСС).

Ранее пользователи из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекса». Большинство через портал Downdetector сообщили, что у них не работает почта. Также пользователи в соцсетях сообщают о сбоях в работе сервисов «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Такси».

Технологии
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