Новости технологий

18:22 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В работе сервисов «Яндекса» в Казани и других городах России произошел сбой

17:54, 05.02.2020
В работе сервисов «Яндекса» в Казани и других городах России произошел сбой
Фото: пресс-служба компании «Яндекс»

Пользователи из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекса».

Согласно данным сервиса Downdetector, у 68% пользователей, сообщивших о неполадках, не работает почта. 29% испытывают проблемы с сайтом, еще 2% — сервисом «Яндекс.Деньги».

Также пользователи в соцсетях сообщают о сбоях в работе сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Такси».

Технологии Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров