В работе сервисов «Яндекса» в Казани и других городах России произошел сбой

Фото: пресс-служба компании «Яндекс»

Пользователи из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекса».

Согласно данным сервиса Downdetector, у 68% пользователей, сообщивших о неполадках, не работает почта. 29% испытывают проблемы с сайтом, еще 2% — сервисом «Яндекс.Деньги».

Также пользователи в соцсетях сообщают о сбоях в работе сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Такси».