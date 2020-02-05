В России предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений поручили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты.

В случае принятия мер срок за невыплату зарплаты больше чем за два месяца может составить до пяти лет лишения свободы, а не до трех, как сейчас. Если же задержка жалования привела к тяжким последствиям, руководителю, согласно инициативе чиновников, может грозить до 10 лет тюрьмы.

Как уточняют «Известия», сотрудникам Следкома и МВД предстоит рассмотреть вопрос о том, стоит ли отнести действия, предусмотренные первой и второй частями ст. 145.1 УК («Невыплата зарплаты…») к преступлениям средней тяжести, а те, о которых идет речь в третьей части, — к тяжким.

Сейчас за частичную невыплату как минимум двухмесячного жалования предусмотрено наказание до года лишения свободы, а за полную — до трех лет.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РТ пообещало оплатить все сверхурочные часы фельдшерам скорой помощи.

