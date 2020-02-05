Эксперты прогнозируют 10-балльные пробки в Казани через 5 лет

Эксперты Научно-исследовательского института автомобильного транспорта спрогнозировали через 5 лет 10-балльные пробки на казанских дорогах.

Так, по итогам прошлого года уровень автомобилизации в Казани увеличился до 355,5 автомобиля на тысячу жителей. Подобный уровень автомобилизации приводит к регулярным 8- и 9-балльным пробкам на дорогах мегаполисов, а показатель в 400 автомобилей может привести к 10-балльным пробкам, что означает практически остановку движения.

По прогнозам экспертов института, столице Татарстана это грозит через 5 лет.

По сравнению с 2005 годом показатель автомобилизации вырос в 3 раза — тогда он был равен лишь 137 авто на тысячу жителей, передает пресс-служба мэрии Казани.