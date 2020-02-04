В Татарстане перезахоронят ветерана Великой Отечественной войны, погребенного на дорожке кладбища

Фото: Оксана Канцернене

Ветерана Великой Отечественной войны Ханифа Ашрапова, похороненного на дорожке кладбища в Татарстане, перезахоронят.

«На встрече с внучкой ветерана ей было предложено два варианта разрешения ситуации: перезахоронение либо облагораживание территории. Родственники решили перезахоронить. Службам города и района предписано организовывать похороны ветеранов в торжественной обстановке при любых обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе главы Елабужского муниципального района (цитата по ТАСС).

Там отметили, сотрудники организации, оказывающие ритуальные услуги, «поддались на уговоры близких ветерана, которые во исполнение религиозных предписаний торопились захоронить умершего до полудня, и вырыли могилу без разрешения муниципалитета». За разрешением на захоронение в исполком Елабуги обратились уже после похорон, таким образом, муниципальные органы власти не смогли принять участие в похоронах ветерана. Руководство района сожалеет о сложившейся ситуации.

В связи с данной ситуацией заместителю руководителя исполкома Елабужского муниципального района по социальным вопросам объявлен выговор.

Напомним, 31 января в Елабуге ушел из жизни 93-летний татарстанец — ветеран Великой Отечественной войны Ханиф Ашрапов. Когда его родственники обратились в военкомат, чтобы получить положенную выплату на захоронение, им ответили, что «такого человека не существует»: разные ведомства запутались в документах. А место под могилу выделили прямо на кладбищенской дорожке. Подробнее — в материале «Реального времени».

Внучка ветерана сначала потребовала захоронить деда на аллее Славы со всеми почестями, но потом родственники взяли время на размышления.



«Мы пока не решили, что будем делать. Нужно сначала посоветоваться с хазратом: ведь не очень хорошо будет душу тревожить», — сказала родственница.