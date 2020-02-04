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Порядин из «Нефтехимика» заменит Воронкова в сборной на Шведских играх

11:31, 04.02.2020
Порядин из «Нефтехимика» заменит Воронкова в сборной на Шведских играх
Фото: hcnh.ru

В составе сборной России по хоккею на этап Евротура в Швеции произошли изменения, сообщает пресс-служба ФХР.

Вместо получивших травмы Сергея Толчинского (ЦСКА) и Дмитрия Воронкова («Ак Барс») в национальную команду вызваны сразу три хоккеиста.

В Шведских играх за сборную выступят Иван Игумнов («Динамо»), Павел Порядин («Нефтехимик») и Артем Швец-Роговой («СКА»).

Отметим, что этап Евротура в Швеции пройдет с 6 по 9 февраля.

СпортХоккей Татарстан
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