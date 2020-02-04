Порядин из «Нефтехимика» заменит Воронкова в сборной на Шведских играх
В составе сборной России по хоккею на этап Евротура в Швеции произошли изменения, сообщает пресс-служба ФХР.
Вместо получивших травмы Сергея Толчинского (ЦСКА) и Дмитрия Воронкова («Ак Барс») в национальную команду вызваны сразу три хоккеиста.
В Шведских играх за сборную выступят Иван Игумнов («Динамо»), Павел Порядин («Нефтехимик») и Артем Швец-Роговой («СКА»).
Отметим, что этап Евротура в Швеции пройдет с 6 по 9 февраля.
СпортХоккей Татарстан
Замены в национальной сборной России.— Хоккей России (@russiahockey) February 4, 2020
Сергей Толчинский и Дмитрий Воронков не примут участия в Шведских играх из-за травм. Вместо них в команду вызваны Иван Игумнов, Павел Порядин и Артем Швец-Роговой. #снамироссия #краснаямашина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым