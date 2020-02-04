Вице-президент КХЛ сравнил «Салават Юлаев» с клубом из НХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился ожиданиями от борьбы за плей-офф в оставшихся матчах регулярного первенства.

«У «Салавата» с «Магниткой» большие амбиции и большие кубковые традиции, эти клубы все ждали на пьедестале конференции. На мой взгляд, у Уфы и Магнитогорска идет перестройка стиля, может, где-то они оказались не готовы к новой интенсивности игры на маленьких площадках, где-то расслабились.

Вообще же хорошо, что бюджеты на Востоке решают далеко не все. Уфа, Магнитка, Владивосток, Хабаровск идут нога в ногу, хотя финансовые возможности у них не одинаковые. Полтора-два десятка лет назад похожая ситуация была в НХЛ, когда «Нью-Йорк Рейнджерс» ушел в отрыв по бюджету, но не всегда попадал в плей-офф.

Трудно представить плей-офф на Востоке без «Металлурга» и «Салавата Юлаева». Что касается последней путевки, то здесь очень трудно сделать какой-то прогноз, битва будет идти до последнего матча», — сказал Каменский.



Напомним, ранее место в плей-офф от Восточной конференции гарантировали казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».