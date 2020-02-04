Главный онколог ПФО объяснил, почему рост количества онокзаболеваний — это хорошо

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Директор Казанской государственной медицинской академии, главный внештатный специалист-онколог ПФО Рустем Хасанов объяснил, почему рост количества онкозаболеваний в обществе — это хороший признак развития медицины.

— Растет ли заболеваемость в Татарстане? Да, растет. И это хорошо. Почему? Еще 20—25 лет назад заболеваемость была в два с лишним раза ниже. При этом в западных странах сейчас заболеваемость примерно в два раза выше, чем в Татарстане. Мы хотим сказать, что они плохо живут? Нет, они перешагнули тот возрастной рубеж, когда заболевании другие стали превалировать. Это значит, что хорошо поставлена борьба с инфекцией, борьба по снижению смертности. И уже здесь, при росте средней продолжительности жизни, поднимают голову злокачественные образование, — заявил Хасанов сегодня журналистам.

Он сообщил, что по итогам 2019 года в Татарстане зафиксировали 423 случая онкозаболеваний на 100 тысяч населения, в прошлом году этот показатель составлял 418 случаев на 100 тысяч населения. А 25 лет назад этот показатель составлял 250—260 случаев на 100 тысяч населения.