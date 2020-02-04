«Вы что творите, уроды?!»: Элвин Грей обратился к вандалам, разбившим автомобиль певицы Иркэ

Фото: @elvin_grey_music

Элвин Грэй опубликовал в своем Инстаграм обращение к вандалам, в очередной раз разбившим автомобиль певицы Иркэ.

По словам артиста, на утро после концерта в казанском «Униксе», автомобиль Иркэ был разбит неизвестными. На кадрах опубликованной видеозаписи видно, что у автомобиля разбиты стекла.



«На утро опять ЧП. Машина певицы разбита в хлам. Вы что творите уроды!!!??? Это уже не первый, не второй и даже не третий случай. Это происходит с пугающей регулярностью. Осенью был подрезан тормозной шланг, вспороты колеса, повреждено рулевое», — пишет артист.