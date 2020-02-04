«Ак Барс» гарантировал себе начало первого раунда плей-офф в Казани
Накануне «Ак Барс» в домашнем матче чемпионата КХЛ одолел подольский «Витязь» (5:2).
Эта победа позволила команде Дмитрия Квартальнова набрать 82 очка и гарантировать себе право на начало первого раунда плей-офф в Казани.
Казанцы оторвались от занимающей пятую строчку в Восточной конференции «Сибири» на 17 очков, что является недосягаемым результатом в оставшихся матчах регулярного первенства КХЛ.
Ранее «Ак Барс» стал первой командой Востока, которая обеспечила себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.
Напомним, казанский клуб является единственным клубом, который трижды выигрывал данный трофей. В последний раз хоккеисты «Ак Барса» становились обладателями Кубка Гагарина в 2018-м году.СпортХоккей Татарстан
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