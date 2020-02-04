Вячеслав Буцаев: «Победа над «Северсталью» не была легкой прогулкой»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги победного для нижнекамцев матча против «Северстали» (6:2).

«Ребят и болельщиков поздравляю с победой. Соглашусь с коллегой. Сегодня у нас не было легкой прогулки. Действительно при счете 2:2 и 3:2 нам было тяжело. Будем разбираться, в чем была проблема. В принципе, по ходу каждого периода мы говорили об этом, но, тем не менее, хорошо, что вовремя забили четвертую и затем последующие голы.

А так, наверное, счет все-таки не по игре. Соперник играл очень достойно. Знаете, мы тоже в предыдущих играх сыграли достойно, но не было результата. Сегодня он появился», — приводит слова Буцаева официальный сайт нижнекамцев.