Квартальнов о дебюте Бровкина за «Ак Барс»: «Ничем не заслужил, должен будет»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над подольским «Витязем» (5:2) в матче чемпионата КХЛ.

— Хорошая игра с нашей стороны, забили пять голов — и в большинстве, и в равных составах. Конечно, довольны результатом: сейчас будет небольшой перерыв, отдохнем — и дальше.

— Бровкин дебютировал в «Ак Барсе». Чем он привлек, какие у него сильные стороны?

— Мы сегодня получили информацию, что у нас Воронков не играет. А команда Высшей лиги была в поездке. Позвонили тренеру «Ирбиса», он рекомендовал двух-трех человек. Выбрали его, пока вот так. Пока ничем — должен будет, наверное, Сафонов приехать поиграть. Не было игрока 2000 года рождения. Мы ставим, даем посидеть ребятам, посмотреть, окунуться в эту реальность, дать им немного воздуха. Этому парню предстоит долгий путь: будет он — хорошо. В него просто пальцем ткнули, не надо ничего делать. Просто приняли такое решение.

— Евгений Перов сейчас с вами на скамейке, хотя в начале сезона смотрел матчи сверху. Чем это обусловлено?

— Он уже довольно давно на скамейке. Приняли такое решение — он поможет нам на скамейке. Сверху есть люди, не переживайте — мы же не оставим этот пост.

— Довольны ли вы результативностью Санникова, Галузина? Или у них другие задачи?

— Команда победила, сыграли все хорошо. Степа (Санников) имеет очень много моментов, они есть, но, к сожалению, пока хромает реализация. Думаю, что если будет так продолжать, все у него получится, главные игры впереди, осталось совсем немного.

— Виртанен сейчас играет в первой паре вместе с Яруллиным. Как оцените его игру?

— Они действуют хорошо, давно играют вместе — пятую игру. Там у нас так получилось — Викстранд заболел, мы поменяли их и потом оставили в таком сочетании, — сказал Квартальнов.