Казанцы написали почти 50 заявлений в полицию из-за мошенничества с кредитными договорами — видео

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Сотни казанцев стали стали жертвами кредитного мошенничества в магазине «М.Видео», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Оформить на себя кредиты их просила семья Садыговых — за каждый договор им платили по 10—15 тыс. рублей. Затем люди приходили в магазин и заключали кредитные договоры и отдавали их вместе с чеками Оксане Садыговой Она, в свою очередь, обещала вносить ежемесячные платежи, что и делала до января.

Накануне около 30 человек пришли в «М.Видео» в ТЦ «Мега», там сообщили, что не знали о существовании такой схемы. Директор магазина Лейсан Рахимова также опровергла личное знакомство с Садыговой. Последняя, в разговоре с ТНВ, озвучила свою версию произошедшего.

«Люди значит приходили брали кредиты, потом отдавала чеки перекупам вот и все... Существовала бонусная система — на каждой карте было до 300 тыс. рублей. Вот это все нам как бы перекрывало... Всех все устраивало, все было хорошо. Директор магазина никуда нас, по крайней мере... запрет кидала, чтоб ни в какие мы магазины не ходили, только работали в «М.Видео», там, в «Меге». Все были в курсе», — сказала она.

На данный момент пострадавшие написали уже 49 заявлений в полицию, сейчас проводится проверка.