Минтранс РФ предложил высаживать из электричек за пение и грязную одежду

Министерство транспорта России предложило высаживать удалять пассажиров из электричек за мешающие другим громкие электронные устройства, игру на музыкальных инструментах, пение.

Кроме того законопроектом, который вносит изменения в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, предлагается высаживать пассажиров за неприятный, зловонный запах, и грязную одежду.

На данный момент пассажир может быть удален из поезда, если он при посадке или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров, передает «РИА Новости».