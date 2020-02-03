Новости общества

22:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минтранс РФ предложил высаживать из электричек за пение и грязную одежду

21:30, 03.02.2020
Минтранс РФ предложил высаживать из электричек за пение и грязную одежду
Фото: wikimedia.org karadamir

Министерство транспорта России предложило высаживать удалять пассажиров из электричек за мешающие другим громкие электронные устройства, игру на музыкальных инструментах, пение.

Кроме того законопроектом, который вносит изменения в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, предлагается высаживать пассажиров за неприятный, зловонный запах, и грязную одежду.

На данный момент пассажир может быть удален из поезда, если он при посадке или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров, передает «РИА Новости».

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров