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Сегодня в Татарстане потеплеет до +2 градусов

05:30, 04.02.2020
Сегодня в Татарстане потеплеет до +2 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 4 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром местами туман. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -2°С до +2°С. В Казани возможно от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -1°С до +2°С.

Общество Татарстан
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