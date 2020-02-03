В Казани возбудили уголовное дело после смерти пациентки в больнице

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью 43-летней женщины в Городской клинической больнице №12 в Казани. Об этом сообщил представитель сестры умершей пациентки — юрист Булат Мухамеджанов, сотрудничающий с «Зоной права».



Неустановленные врачи подозреваются в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.



По данным следствия, 20 сентября 2019 года женщину доставили в больницу с диагнозом «острый аппендицит, местный перитонит». В тот же день ей провели операцию. Несмотря на это, 18 октября женщина умерла от перитонита в реанимационном отделении больницы.