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В Казани возбудили уголовное дело после смерти пациентки в больнице

19:13, 03.02.2020
В Казани возбудили уголовное дело после смерти пациентки в больнице
Фото: realnoevremya.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью 43-летней женщины в Городской клинической больнице №12 в Казани. Об этом сообщил представитель сестры умершей пациентки — юрист Булат Мухамеджанов, сотрудничающий с «Зоной права».

Неустановленные врачи подозреваются в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

По данным следствия, 20 сентября 2019 года женщину доставили в больницу с диагнозом «острый аппендицит, местный перитонит». В тот же день ей провели операцию. Несмотря на это, 18 октября женщина умерла от перитонита в реанимационном отделении больницы.

Происшествия Татарстан
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