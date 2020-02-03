«Татнефть» в январе снизила добычу на 1,6%

ПАО «Татнефть» в январе 2020 года добыла 2,499 млн тонн нефти, что на 40,6 тыс. тонн, или на 1,6%, меньше, чем в этот же месяц годом ранее.

За отчетный период группа увеличила добычу сверхвязкой нефти на 46,6% — до 264,7 тыс. тонн, сообщает пресс-служба компании.

Сервисные компании за январь построили и сдали «Татнефти» 69 новых скважин, в том числе 64 скважины для эксплуатационных целей, четыре разведочные и одну для добычи битума.

В 2019 году «Татнефть» увеличила добычу на 0,9% по сравнению с 2018 годом — до 29,798 млн тонн нефти.