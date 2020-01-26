Минниханов ознакомился со строительством станции метро «Сахарова» и Большого Казанского кольца

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил ряд строящихся объектов Казани. Вместе с ним былипремьер-министр Татарстана Алексей Песошин, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, руководитель аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов и другие.

Сначала глава РТ ознакомился с ходом реконструкции НКЦ «Казань», он осмотрел помещения культурного центра и обсудил со специалистами размещение различных зон активности. Также Минниханов обратил внимание, что при отделке помещений необходимо использовать элементы традиционного татарского орнамента.

Затем делегация посетила площадку строительства школы на ул.Назиба Жиганова. Образовательное учреждение рассчитано на 1224 места и ожидается, что новая школа позволит частично решить проблему с двухсменным обучением детей в строящихся рядом жилых комплексах. Завершить строительство планируется в этом году, сообщает пресс-служба главы РТ.

Далее Минниханов направился на площадку строительства станции метро «Сахарова». На сегодня там ведется разработка котлована и монтаж двух тоннелепроходческих комплексов. Генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов также сообщил, что параллельно ведётся работа по подготовке территорий других станций второй линии метро.

Затем президент Татарстана ознакомился с ходом работ по строительству Большого Казанского кольца на участке от ул.Мидхата Булатова до ул.Борисковской. Протяжённость четырехполосной дороги составляет 800 метров. Комплекс работ включает в себя строительство путепровода над Фермским шоссе и подземного пешеходного перехода. Также предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций, строительство трамвайной линии и организация освещения. Сдать участок планируется к концу лета.

Также Минниханов посетил микрорайон «Салават Купере», где ведутся работы по строительству 8 домов на 2 427 квартир. Продолжается строительство школы на 1224 места. В планах на 2020 год — два детских сад на 260 мест каждый.