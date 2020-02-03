В России могут ввести штраф за нарушение тишины ночью на федеральном уровне

Группа депутатов во главе с членом комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольгой Павловой разработала законопроект, который предлагает введение на федеральном уровне штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23:00 до 07:00).

Так, сумма штрафа для физических лиц составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Пакет поправок предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Жилищный кодекс.

Административный штраф грозит собственникам квартир за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц. Если тишину ночью нарушает кафе или другое заведение, которое регулярно нарушает правила, деятельность такого предприятия моут приостановить на 90 дней.

Уточняется, что нарушением тишины не будут считаться крик ребенка, шум воды, звук шагов при обычной ходьбе, то есть звуки, источником которых является «обычная жизнедеятельность человека», пишут «Известия».

