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В Татарстане на трассе перевернулся автомобиль под управлением нетрезвого водителя — видео

18:58, 02.02.2020
В Татарстане на трассе перевернулся автомобиль под управлением нетрезвого водителя — видео
Фото: скриншот

В Татарстане на трассе автомобиль под управлением нетрезвого водителя попал в аварию и перевернулся.

Как сообщают пользователи соцсетей, опубликовавшие видео, ДТП произошло неподалеку от Богатых Сабов.

Водитель авто, попавшего в аварию, был пьян. ДТП обошлось без жертв и пострадавших.

Как видно на кадрах, вокруг перевернутой машины столпились очевидцы, а мужчина пытается взобраться на свой транспорт.

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