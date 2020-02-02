В Татарстане на трассе перевернулся автомобиль под управлением нетрезвого водителя — видео

Фото: скриншот

В Татарстане на трассе автомобиль под управлением нетрезвого водителя попал в аварию и перевернулся.

Как сообщают пользователи соцсетей, опубликовавшие видео, ДТП произошло неподалеку от Богатых Сабов.

Водитель авто, попавшего в аварию, был пьян. ДТП обошлось без жертв и пострадавших.

Как видно на кадрах, вокруг перевернутой машины столпились очевидцы, а мужчина пытается взобраться на свой транспорт.

