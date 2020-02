В рейтинге самых худших игр в истории сменился лидер

Фото: скриншот игрового видео

Warcraft III: Reforged, обновленная версия культовой компьютерной стратегии Warcraft III, стала худшей игрой в истории по оценке пользователей сервиса Matrcritics. Ее рейтинг уже опустился до 0,6/10.

На сервисе написано более 16 тысяч отзывов, подавляющее большинство из которых — негативные. Пользователи жаловались на графику и геймплей, кроме того, в официальных магазинах Reforged заменил собой оригинальную игру 2002 года выпуска.

При этом со стороны профессиональных критиков игра получила смешанные отзывы.

Ранее антилидерство на Meatcritics принадлежало играм Batman: The Enemy Within — Episode 2: The Pact и NBA 2K20 с пользовательскими оценками в 0,8/10.