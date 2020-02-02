«Татспиртпром» закупит 15 млн пивных бутылок

«Татспиртпром» намерен закупить пивные бутылки на общую сумму 129,2 млн рублей. Тендер был объявлен 29 января, заявки принимаются до 6 февраля, а итоги закупки будут подведены 12 февраля.

Всего «Татспиртпрому» понадобится 15 миллионов бутылок в срок до 31 декабря 2020 года. Первая поставка должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора, последующие — в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявок. Привозить бутылки должны в Чистополь, на пивоваренный завод «Белый Кремль». Каждая бутылка будет стоить предприятию 8,6 рубля.