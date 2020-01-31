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Экс-тренер «Салавата Юлаева» раскритиковал игру Бурмистрова

23:52, 31.01.2020
Экс-тренер «Салавата Юлаева» раскритиковал игру Бурмистрова
Фото: hcsalavat.ru

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин в своей авторской колонке для «Реального времени» подверг критике игру нападающего уфимского клуба Александра Бурмистрова.

«Очень огорчает тот факт, что никак не раскроется до конца Александр Бурмистров. Я ожидал от Саши серьезного прогресса в Уфе, учитывая творческий потенциал этой команды — ребята там такого уровня, что могут и сами договориться, в какую игру играть.

Партнеры для такого центрального нападающего в «Салавате» есть — его пробовали и с иностранцами, и с другими мастеровитыми ребятами, в том числе с Никитой Сошниковым. Но, к сожалению, Бурмистров никак не может раскрыть свой потенциал до конца», — заявил Захаркин.

Полностью авторскую колонку Игоря Захаркина можете прочитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей Башкортостан
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