МВД начало работу над законопроектом об отмене наказания врачей за утрату лекарств

МВД России начало работу над законопроектом, которым предлагается освободить от уголовной ответственности медицинских и фармацевтических работников за утрату наркотических и психотропных препаратов, если это не связано с нелегальным оборотом.

«Сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов МВД России размещено уведомление о начале разработки проекта», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности, речь идет о внесении коррективов в 228.2 статью УК РФ.