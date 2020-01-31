Татарстанцы могут проголосовать за выдающихся земляков

На сайте, посвященном 100-летию образования ТАССР, стартовало голосование за выдающихся деятелей республики — «Голосуй за своего земляка!».

«В каждом районе республики есть герои, которые своими делами, победами и достижениями прославили и прославляют малую родину и весь Татарстан. Поэты и спортсмены, ученые и политики, художники и защитники Отечества, музыканты и общественные деятели — все, кто в течении этого века двигал республику вперед», — говорится на сайте.

Всего в списке значатся 45 кандидатов из каждого района республики. Сейчас в опросе лидируют оперный певец Федор Шаляпин, композитор София Губайдулина и лыжник Федор Симашев.

Ранее в Татарстане стартовало голосование за 100 легендарных брендов.