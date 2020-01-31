В Казани педофилу дали 18 лет за насилие над девочкой

В Казани сегодня вынесли приговор 38-летнему жителю Зеленодольска, который надругался над восьмилетней девочкой. Верховный суд Татарстана приговорил его к 18 годам строгого режима.

Изнасилование произошло днем 17 сентября 2019 года в Советском районе города Казани. Никифоров увидел на улице группу девочек и предложил им посмотреть щенят. Девочки отказались и ушли, однако он догнал одну из них и утащил в лесопосадку. Там он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После он ушел распивать спиртные напитки, сообщает СУ СК РФ по РТ.

Никифоров ранее уже был осужден за педофилию. Он провел в тюрьме 10 лет. За повторное преступление ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

