Старшее поколение сможет бесплатно посещать театры с внуками

В этом году Минкульт РТ запустит пилотный проект по посещению людьми старше 60 лет вместе с внуками один раз в месяц репетиций театральных постановок в Набережночелнинском и Альметьевском драматических театрах. Проект будет реализовываться на безвозмездной основе.

По словам министра культуры РТ Ирады Аюповой, следующим этапом станет кооперация театров и образовательных учреждений. Предполагается посещение репетиций школьниками и проведение мобильных уроков.

Напомним, с 1 июня 2019 года была внедрена практика бесплатного посещения всеми детьми, включая школьников, государственных музеев. А каждый первый вторник месяца бесплатный вход в госмузеи действует для всех посетителей.