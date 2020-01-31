Коллекцию казанского купца Василия Заусайлова выставят в Казанском Кремле

В августе в Казанском Кремле будет впервые представлена коллекция казанского купца и краеведа Василия Заусайлова из собрания Национального музея Финляндии.

Заусайлов начал собирать ее в 1878 году, она насчитывает 11 тысяч предметов, половина из которых относится к каменному веку, примерно четверть — к бронзовому и железному, остальное — керамика, стекло и предметы разных эпох.

Предметы старины хранились в одной из комнат двухэтажного дома купца, который находился в начале нынешней улицы Баумана. Там он обустроил частный музей. Позже он даже вошел в список казанских достопримечательностей в изданном профессором Николаем Загоскиным «Спутнике по Казани». Есть также сведения, что Заусайлов представлял свою коллекцию на Казанской научно-промышленной выставке 1890 года.

Коллекция, которую краевед собирал около трех десятков лет, была продана, когда Заусайлов разорился. Но ни у города, ни у университета, ни у его друзей тогда не нашлось средств, чтобы ее выкупить. В итоге она попала в Финляндию и сейчас хранится там в Национальном музее.