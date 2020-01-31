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В Казани обнаружили тело пропавшего 28-летнего мужчины

09:45, 31.01.2020
В Казани обнаружили тело пропавшего 28-летнего мужчины

В Казани после трех дней поисков было обнаружено тело пропавшего 28-летнего молодого человека. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт».

Поиски велись с 27 января. В последний раз мужчину видели недалеко от лесополосы. Как сообщила его супруга в соцсети, мужчина был найден повешенным на дереве.

«Во сне, кроме «не подумал», он не смог подобрать для меня слов. Нашли вчера в том лесу, повешенным на дереве. Импульсивность не совсем в его характере, это и странно, что действительно произошло, мы не узнаем никогда», — написала его жена.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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