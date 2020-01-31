Исполком Казани сдаст в аренду перехватывающие подземные парковки у метро «Горки» и «Авиастроительная»

Исполком Казани намерен сдать в пятилетнюю аренду подземные перехватывающие паркинги у станций метро «Горки» и «Авиастроительная». Информация опубликована в сборнике документов мэрии.

Получение права на заключение договора аренды пройдет в формате аукциона. За паркинг у станции «Авиастроительная», площадь которого составляет 6,1 тыс. кв. м, стартовая цена ежегодной платы составляет 2 млн рублей. Шаг аукциона составляет 100 тыс. рублей. Аренды паркинга у метро «Горки» оценивается в 3,1 млн рублей, а шаг аукциона — 313,5 тыс. рублей.

Согласно документу, аукцион пройдет на электронной площадке АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» 21 февраля.

