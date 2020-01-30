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19-летний журналист Иван Сурвилло представит для RT интервью в формате 360

20:50, 30.01.2020
19-летний журналист Иван Сурвилло представит для RT интервью в формате 360
Фото: instagram.com/sourvilloivan

19-летний Иван Сурвилло представит цикл интервью для телеканала RT.

Отмечается, что все они будут выходить в формате 360, чтобы показать как выглядят пространства, в которых проводит большую часть времени герой интервью.

Первым героем передачи стала Валерия Касамара, проректор «Высшей школы экономики». Сейчас Валерия Касамара находится в центре внимания из-за поправок в правила внутреннего распорядка Высшей школы экономики, которые предлагают обязать студентов и сотрудников не выступать с политическими заявлениями.

Общество
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