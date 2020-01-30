Путин установил зарплату Медведеву на новом посту
Президент России Владимир Путин установил денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности РФ в размере 618 тыс. 713 рублей в месяц, указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Документ, подписанный российским лидером 30 января, вступил в силу 16 января 2020 года.
Напомним, 16 января Владимир Путин своим указом ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. Совет Федерации 30 января одобрил закон об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совбеза.ОбществоВласть
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