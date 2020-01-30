Расходы на культуру в Татарстане за последние пять лет выросли вдвое

В Татарстане расходы на культуру за последние пять лет выросли вдвое и составляют 3,5 тыс. рублей на человека, что на 18% выше, чем в среднем по России. Об этом объявили на коллегии Минкульта РТ.

Также в республике реализуются программы ремонта сельских клубов, библиотек, художественных и музыкальных школ, поддержки сельских работников культуры. Показатель посещаемости объектов культуры составляет более 20 млн, он вырос на 27% на душу населения. В среднем в год каждый житель более шесть раз побывал в кино, театре, на выставках и прочих культурных мероприятиях. По посещаемости музеев Татарстан занимает третье место в России.

В связи с такими показателями заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова объявила, что Татарстан станет пилотной площадкой, а руководитель Минкульта РТ Ирада Аюпова возглавит рабочую группу, которая проведет тотальную ревизию отрасли и внесет предложения по изменению социальных нормативов по обеспеченности регионов объектами культуры.



Ранее президент РТ Рустам Минниханов обратился к законодателям с призывом рассмотреть вопрос о выделении земельных участков для молодых специалистов в сфере культуры, работающих на селе.