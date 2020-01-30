Минниханов предложил выделить земельные участки для молодых специалистов в сфере культуры, работающих на селе

Президент РТ Рустам Минниханов обратился к законодателям с призывом рассмотреть вопрос о выделении земельных участков для молодых специалистов в сфере культуры, работающих не селе. С такой просьбой к нему обратился на коллегии Минкульта РТ преподаватель музыкальной школы Верхнеуслонского района Айдар Абдрахимов.

По его словам, это стало бы хорошим стимулом для закрепления творческих кадров в сельской местности по аналогии с программой «Земский доктор».

«Всем родственникам даем участки, а им не можем? Неужели у нас земли нет? Нужно предусмотреть такую законодательную норму», — иронично обратился к главам районов глава республики.

Ранее сообщалось, что для финансовой поддержки ветеранов театрального искусства в Татарстане будет создана Ассоциация театров.