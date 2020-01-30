Солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова получила звание «Заслуженный артист Татарстана»
Солистке группы «Мураками» Диляре Вагаповой присвоили звание «Заслуженный артист Татарстана». Об этом объявили на заседании итоговой коллегии Министерства культуры РТ в Иннополисе.
Также это звание получили руководитель театра русской песни «Ворожея» Эльвира Калашникова, певец Ришат Тухватуллин, артистка ТЮЗа им. Кариева Лилия Низамиева, главный дирижер фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек» Эрдни Чавлинов.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов присудил звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» певцу, председателю татарской национально-культурной автономии в Архангельской области Риму Калимуллину.ОбществоКультура Татарстан
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