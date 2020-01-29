Дмитрий Квартальнов: «Результатом довольны, но содержание игры чуть не понравилось»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над подольским «Витязем» (4:2).

— Выиграли — результатом мы, конечно, довольны, но содержание игры оставляет желать лучшего. Игровая дисциплина — во втором периоде очень много удалений в зоне атаки, это нам, конечно, надо немного подправить. Забили важные голы в правильное время.

— Пять побед подряд у вашей команды после паузы на Матче звезд. В чем изменилась ваша игра?

— Мне кажется, она ни в чем не изменилась. После Дальнего Востока, согласен, было 4 дня, мы немного восстановились, сыграли с серьезными соперниками. Еще раз говорю — сегодня чуть-чуть не понравилось по содержанию, но это нормально. Ребята немного подустали.

— Насколько для команды принципиально важно занять первое место на Востоке?

— Много раз говорил, и так скажет любой тренер — мы хотим выиграть каждый матч. И играем. Получится или нет — это уже другой вопрос. Сейчас загадывать, кто с нами будет играть, бессмысленно. В плей-офф немного другой турнир. Что будет дальше в конце февраля мы пока не знаем.

— Когда ждете Педана и Тихонова?

— Мы многих ждем, если так посмотреть. Мишка (Фисенко), наверное, в ближайшее время выйдет, Витя (Тихонов) попозже, после перерыва будет играть. По Педану пока не могу ничего сказать, — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.