Минмолодежи РТ в 2019 году было выделено 3,2 млрд рублей

На молодежную политику в 2019 году из бюджета РТ выделено 3,2 млрд рублей. Еще 144 млн направлены из внебюджетных источников. Об этом на коллегии ведомства доложил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

В 2019 году молодежь из РТ получила 232 миллиона рублей в виде федеральных грантов — на 37 миллионов больше, чем в 2018 году. Ведомство провело в течение года 828 мероприятий международного, федерального и регионального уровня для разных категорий молодежи — фестивали, творческие, образовательные и деловые смены в лагерях, передает корреспондент «Реального времени».



Ранее 1 455 человек подали заявки на конкурс грантов Министерства по делам молодежи Татарстана.

