Врач объяснила резкий рост числа заразившихся коронавирусом в Китае

Резкий рост числа новых заболевших коронавирусом связан с тем, что у ранее заразившихся наступил период проявления симптомов. Цифры будут расти еще какое-то время, и в этом нет ничего удивительного, сообщила член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, инфекционист Ли Ланьцзюань.

«Можно сказать, что сейчас такой пиковый период проявления симптомов заражения, поэтому ничего странного в росте случаев заражения нет», — отметила эксперт.

Ланьцзюань затруднилась ответить, когда наступит самый пиковый период эпидемии, однако заметила, что сейчас самое главное найти уже заразившихся и изолировать их.

«Если мы сможем найти всех заразившихся, всех их изолировать, то спустя 14 дней, когда пройдет инкубационный период, цифры постепенно начнут снижаться… Если они уже изолированы, то больше не могут заражать других, мы не боимся увеличения цифр, это есть в наших расчетах. Самое страшное для нас — не знать о тех, кто заражен», — подчеркнула врач в эфире Центрального телевидения Китая (цитата по «РИА Новости»).

Ранее стало известно, что ученые из Гонконга разработали вакцину против китайского коронавируса.