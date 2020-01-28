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Минниханов шуткой отреагировал на выбор Слуцкого в пользу модели

20:07, 28.01.2020
Минниханов шуткой отреагировал на выбор Слуцкого в пользу модели
Фото: tatarstan.ru

Президент РТ Рустам Минниханов в шуточной форме отреагировал на фрагмент программы «Вечерний Ургант» с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

Накануне тренеру пришлось выбирать между двумя своими подписчиками — Миннихановым и моделью Викторией Лопыревой. Ургант спросил, на чей пуш в «Инстаграме» Слуцкий отреагирует быстрее.

«Вика очень часто постит, поэтому по-любому будет первая. Еще не успеешь посмотреть другого человека, у нее уже новое выходит», — ответил тренер «Рубина».

В ответ на это Минниханов опубликовал видео, где в начале идет тот самый фрагмент из «Вечернего Урганта», а в конце вставка собственной фотографии с грустным лицом и кадрами из недавней встречи со Слуцким.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)

СпортФутболОбщество Татарстан
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