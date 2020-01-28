В Чебоксарах депутата осудили за организацию покушения на знакомого бизнесмена

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Законодатель Чебоксарского городского собрания депутатов Евгений Андреев получил 9 лет колонии строгого режима за организацию покушения на своего знакомого.

По данным чувашского Следкома, Андреев из личной неприязни к своему знакомому, с которым они являлись соучредителями двух коммерческих организаций, организовал сбор сведений о его частной жизни.

Всю информацию он передал своему сообщнику, которому предложил убить бизнесмена за вознаграждение.

По данным следствия, вечером 25 декабря 2017 года киллер встретился с потерпевшим и потребовал от него 50 тыс. рублей за то, чтобы оставить его в живых.

При этом злоумышленник заманил мужчину в безлюдное место и выстрелил в него из обреза ружья. Однако совершить злой умысел ему помешали сотрудники Управления ФСБ России по Чувашской Республике.

В отношении депутата возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (организация покушения на убийство по найму). Его сообщнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство по найму, незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов.

28 января суд приговорил заказчика преступления депутата Андреева к 9 годам колонии строгого режима, а нанятого им исполнителя — к 10 годам строгого режима, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что китайский бизнесмен Тан Юхуэй еще в 2013 году нанял киллера, чтобы устранить партнера. Тот нанял другого киллера, а тот следующего и далее. В октябре суд признал их виновными в подготовке к убийству.

